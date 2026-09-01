ROMA, 01 SET - "È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un Cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d'origine. In Italia vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, su X, postando un video dell'episodio.
Piantedosi, 'migrante ha offeso il tricolore, sarà espulso'
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