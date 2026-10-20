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Piantedosi, fermo preventivo esteso per azioni in luoghi affollati

ROMA, 20 OTT - Fermo preventivo per le manifestazioni esteso anche per "chi turba la sicurezza in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri illustrando le misure del nuovo decreto sicurezza. "Si fonda sul sospetto di commettere reati - ha aggiunto - anche nei confronti dei minori" su un fenomeno "inedito".

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