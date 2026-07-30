ROMA, 30 LUG - "In poche settimane abbattuto il 10% dei capi della storica razza Cinta Senese". Lo sottolineano 15 associazioni (Slow Food Italia, FederBio, Legambiente, AssoBio, Aiab, Aiab Emilia-Romagna, Aiab Toscana, Aiab Liguria, La Buona Terra, Veterinari Senza Frontiere Italia, ARI (Associazione Rurale Italiana), Rare (Associazione Razze autoctone a rischio di estinzione), Onas (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi), Uci (Unione Coltivatori Italiani), insieme al Consorzio di Tutela della Cinta Senese Dop) in una lettera al Commissario straordinario alla peste suina africana, Giovanni Filippini, chiedendo un incontro urgente.
Peste suina, abbattuti il 10% degli esemplari di Cinta senese
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