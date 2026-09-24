Perù, evento internazionale a tutela della sorgente del Rio Delle Amazzoni

LIMA, 24 SET - Dalla scoperta geografica alla responsabilità per il futuro. A tre decenni dall'individuazione della sorgente del Rio delle Amazzoni, una nuova iniziativa internazionale propone di trasformare questo luogo in un simbolo globale per la tutela delle riserve di acqua dolce del nostro pianeta. E' questo il tema al centro dell'Iniziativa internazionale Quehuisha, in programma a Lima il 24 settembre, in concomitanza con il 30° anniversario della spedizione internazionale "Amazon Source '96", guidata dal giornalista e esploratore italo- polacco Jacek Pałkiewicz, che determinò la vera fonte dell'Amazzonia nelle Ande peruviane. Il messaggio dell'evento può essere riassunto in due frasi: ogni grande fiume nasce in un luogo discreto, la protezione dell'acqua dolce deve iniziare dalla sua sorgente. Da qui la necessità di proteggere e valorizzare responsabilmente il massiccio montuoso della regione di Arequipa dove nasce il grande fiume. Il suo promotore è Jacek Pałkiewicz. "Trent'anni fa - sottolinea - andammo nelle alte Ande per determinare dove si trovasse la sorgente dell'Amazzonia. Oggi, la domanda più importante che dobbiamo porci è un'altra: cosa siamo disposti a fare per proteggere il luogo dove nasce?" Fino a poco tempo fa, petrolio, gas naturale o metalli rari erano considerati simboli di ricchezza. Tuttavia, il futuro del mondo dipenderà non solo dal progresso tecnologico, ma anche da una gestione responsabile delle risorse idriche. I rapidi cambiamenti climatici fanno ritirare i ghiacciai. Laghi e fiumi si prosciugano, sorgono conflitti per l'acqua, i periodi di siccità si prolungano e milioni di persone subiscono le conseguenze della loro scarsità. Le fonti d'acqua stanno diventando uno dei simboli del XXI secolo. Dal piccolo torrente Apacheta nasce un'arteria che, dopo aver percorso circa settemila chilometri, sfocia nell'Oceano Atlantico. Nel corso del suo corso, la regina dei fiumi alimenta la più grande foresta pluviale del mondo, contribuisce a plasmare il clima del Sud America e scarica nell'oceano circa un quinto di tutta l'acqua dolce fluviale che raggiunge i mari del pianeta. La sua importanza è tale che il massiccio di Quehuisha, dove nasce l'Amazzonia, potrebbe essere considerato la capitale mondiale delle fonti idriche". L'iniziativa sta già iniziando a ricevere un sostegno importante. La Società Geografica di Lima, storicamente legata all'Amazon Source '96, la Direzione dell'Ambiente del Ministero degli Affari Esteri del Perù e l'Ufficio Unesco in Perù, come Peter H. Gleick, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti e la canadese Maude Barlow, ex consigliera senior per le questioni idriche presso il Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Renzo Grego, partecipante italiano alla spedizione "Amazon Source '96", afferma: "Quehuisha dovrebbe diventare per l'acqua dolce ciò che Yellowstone è diventato per la conservazione della natura".
Perù, evento internazionale a tutela della sorgente del Rio Delle Amazzoni
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