TEHERAN, 26 AGO - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla condivisione dei ricavi derivanti dai pedaggi di transito nello Stretto di Hormuz. "Durante i negoziati con l'Oman, sono stati presi alcuni accordi in merito alla quota di ciascun Paese nelle acque dello Stretto e alla quota di Iran e Oman nei relativi ricavi", ha dichiarato il portavoce delle Guardie, Hossein Mohebi, aggiungendo che gli Stati Uniti stavano "ostacolando i lavori" per la finalizzazione dell'accordo.
Pasdaran, con l'Oman condivideremo i ricavi derivanti dai pedaggi a Hormuz
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