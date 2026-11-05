PARIGI, 05 NOV - La Tour Eiffel è sbarrata ai visitatori oggi "a causa dello sciopero nazionale" dichiarato dai sindacati dei lavoratori. Lo ha annunciato la società di gestione del celebre monumento sul suo sito ufficiale. Diverse migliaia di persone hanno intanto cominciato a manifestare in Francia, rispondendo all'appello dei sindacati uniti che chiedono aumenti salariali e un miglioramento del potere d'acquisto. Aderiscono alla manifestazione studenti e gilet gialli. Chiuse, a causa della giornata di agitazione dei lavoratori, anche alcune sale del museo del Louvre.
Parigi, anche la Tour Eiffel chiusa per sciopero
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