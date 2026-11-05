ASUNCION, 05 NOV - Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, è a un passo dall'impeachment nel quadro dello scandalo per la bancarotta del Ueno Bank che ha colpito i risparmi di circa 3 milioni di correntisti. Dopo che l'opposizione ha raccolto ieri le firme necessarie alla presentazione di una mozione di 'giudizio politico' in parlamento, il capo dello Stato è stato scaricato oggi dal suo stesso partito che in un comunicato ufficiale ha annunciato il suo sostegno all'iniziativa per scalzare Peña. "L'Associazione Nazionale Repubblicana (Anr) non sosterrà il ladrocinio di fondi pubblici, privati e dei pensionati. Accompagnamo la mozione di impeachment al presidente Santiago Peña con l'obiettivo di riportare l'istituzionalità della Repubblica", afferma la nota del partito firmata dal suo segretario ed ex presidente, Horacio Cartés, fino a poco tempo fa mentore dello stesso Peña. Le dimissioni del presidente vengono chieste da diversi settori della società civile e dalle migliaia di risparmiatori scesi in strada nelle ultime 48 ore per protestare contro il blocco dei loro conti. L'ufficio stampa di Peña ha smentito all'ANSA le voci circolate nelle ultime ore sulle dimissioni imminenti del presidente ma gli eventi, secondo diversi analisti, potrebbero precipitare nel caso del raggiungimento di una chiara maggioranza alla Camera a favore dell'impeachment.
Paraguay, presidente Peña a un passo dall'impeachment per lo scandalo Ueno Bank
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