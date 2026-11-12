ASUNCION, 11 NOV - L'ex presidente del Paraguay Santiago Peña rischia fino a 15 anni di prigione per il suo coinvolgimento nello scandalo Ueno bank, istituto commissariato per aver ricevuto depositi statali milionari. La procuratrice Verónica Valdez ha spiegato che "la pena che potrebbe essere applicata, conformemente alle qualificazioni ora previste, è fino a 15 anni di pena privativa della libertà per concorso di reati, trattandosi di molteplici fatti punibili". Peña, destituito venerdì dal Senato per "inadempienza delle proprie funzioni", si trova recluso in una struttura militare di Asunción. Secondo gli inquirenti l'ex capo di Stato "sarebbe intervenuto in circostanze legate al collocamento, al rinnovo e alla permanenza di importanti somme di denaro provenienti da enti pubblici e previdenziali" all'interno della banca. L'inchiesta coinvolge altre 27 persone, tra cui otto ex dirigenti dell'istituto che rischiano fino a 12 anni di reclusione. Le indagini sottolineano che Peña "avrebbe mantenuto una relazione economica e societaria pregressa" con il gruppo, possedendo l'1,58% delle azioni di Ueno Holding cedute nel marzo 2025.
Paraguay, Peña rischia fino a 15 anni di carcere per il caso Ueno
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