ASUNCION, 05 NOV - La Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha avviato il pagamento delle garanzie ai depositanti di Ueno Bank, istituto sottoposto a procedura di risoluzione. La prima fase riguarda i correntisti che soddisfano contemporaneamente tre requisiti: avere depositi non superiori a 10 milioni di guaraní (circa 1.450 euro), non avere debiti con la banca e disporre di un conto attivo presso un altro istituto bancario o finanziario del Paese. Chi possiede risparmi complessivi entro questa soglia riceverà l'intero importo depositato. Il Bcp ha precisato che le notifiche individuali ai beneficiari sono iniziate giovedì 5 novembre, attraverso comunicazioni inviate via e-mail, con l'indicazione della banca presso cui ricevere il denaro. Gli accrediti partiranno entro 24 ore dalla comunicazione e l'intera procedura relativa a questa prima fase dovrà concludersi entro cinque giorni lavorativi, riferisce il quotidiano paraguaiano Abc Color. Chi possiede già un conto presso un'altra banca o finanziaria riceverà l'accredito su quello con il maggiore saldo disponibile. Per chi non dispone di altri rapporti bancari sarà invece aperto un conto di risparmio presso un istituto assegnato dalla Banca centrale. L'anticipo della garanzia potrà raggiungere 40 salari minimi, pari a 121,76 milioni di guaraní (circa 17.700 euro) per depositante, al netto degli eventuali debiti scaduti. La copertura complessiva prevista dal Fondo di garanzia dei depositi arriva invece a 75 salari minimi, equivalenti a 228,3 milioni di guaraní (circa 33.200 euro).
Paraguay, dal 6 novembre i rimborsi ai correntisti di Ueno Bank
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