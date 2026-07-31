PANAMA, 30 LUG - Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha annunciato la Strategia Nazionale di Microelettronica e Semiconduttori. Durante la presentazione dell'Agenda Nazionale delle Tecnologie Avanzate, il capo dello Stato ha ribadito l'obiettivo di posizionare il Paese come attore rilevante nell'economia globale. Panama ha recentemente aderito a Pax Silica, un'alleanza guidata dagli Stati Uniti per rafforzare le catene di approvvigionamento di intelligenza artificiale. "Siamo impegnati a partecipare come partner seri e affidabili in questa nuova economia e a poter aggiungere nuove azioni in un partenariato strategico per il futuro", ha dichiarato Mulino. Per lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori, il governo ha stanziato circa 97 milioni di euro. Queste risorse supporteranno un Centro di Tecnologia Avanzata presso l'Università Tecnologica di Panama. Il piano prevede inoltre la formazione di talenti specializzati, con studenti panamensi attualmente impegnati in master e dottorati in Arizona, destinati a rientrare in patria per guidare la competitività e l'innovazione nei prossimi decenni.
Panama, piano da 100 milioni per microelettronica e chip
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