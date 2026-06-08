Ordini industria in calo del 3,8% ad aprile in Germania, frena la domanda

BERLINO, 08 GIU - Ad aprile gli ordini all'industria tedesca sono diminuiti più rapidamente del previsto. Secondo i dati preliminari dell'agenzia di statistica Destatis, i nuovi ordini, un indicatore chiave dell'attività economica futura, sono scesi del 3,8% rispetto al mese precedente. Il calo è stato superiore alla flessione del 3% prevista dagli analisti intervistati dalla società di dati finanziari FactSet. "Ci sono stati segnali crescenti che l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, insieme a un'incertezza geopolitica significativamente accresciuta, stiano determinando un indebolimento della domanda", ha affermato il ministero dell'Economia in una dichiarazione. Ad aprile, il governo ha dimezzato le sue previsioni di crescita per il 2026 a causa del conflitto legato all'Iran e ora prevede un'espansione del Pil di appena lo 0,5%.