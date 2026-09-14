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Onorato denuncia, 'droni spia sulla mia casa'

ROMA, 14 SET - Droni spia sopra la sua casa in zona Roma Nord. È quanto denunciato i primi di luglio ai carabinieri dall'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. In particolare, gli episodi sospetti sarebbero stati due, il 4 e il 5 luglio, prima e dopo il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata voluto proprio dall'assessore e che ha richiamato in città 250mila persone. I carabinieri hanno avviato accertamenti per risalire a eventuali responsabili.

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