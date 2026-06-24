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Ondata di afa, nel Regno Unito record di temperatura per giugno a 35,7 gradi

LONDRA, 24 GIU - Il Regno Unito ha registrato oggi la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito a 35,7 gradi a Charlwood nel Surrey, secondo il Met Office. È stato così superato il primato precedente che risaliva al 1976. Anche il mese scorso era stato stabilito il record per maggio, coi 33,5 gradi di Londra.

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