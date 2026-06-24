LONDRA, 24 GIU - Il Regno Unito ha registrato oggi la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito a 35,7 gradi a Charlwood nel Surrey, secondo il Met Office. È stato così superato il primato precedente che risaliva al 1976. Anche il mese scorso era stato stabilito il record per maggio, coi 33,5 gradi di Londra.
Ondata di afa, nel Regno Unito record di temperatura per giugno a 35,7 gradi
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