L'AVANA, 24 NOV - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che a Cuba "l'aspettativa di vita è in calo per la prima volta dal 1950" sottolineando che "i traguardi raggiunti da Cuba nel campo della salute pubblica, ottenuti con grande impegno, devono essere tutelati". "In linea generale, la mortalità è aumentata e l'aspettativa di vita a Cuba è diminuita per la prima volta dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, passando da 78,8 anni nel 2020 a 74,4 anni nel 2025", ovvero prima dell'imposizione di un blocco petrolifero da parte di Washington, ha dichiarato il capo dell'agenzia sanitaria dell'Onu. Ghebreyesus sta svolgendo una visita nell'isola, la seconda dal 2018, nel corso della quale ha incontrato anche il presidente Miguel Diaz-Canel e ha annunciato lo stanziamento di due milioni di dollari per "rafforzare le attività di vaccinazione", oltre alla fornitura di attrezzature mediche per i centri sanitari.
Oms, per la prima volta dal 1950 a Cuba cala l'aspettativa di vita
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