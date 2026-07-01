PALERMO, 01 LUG - Non ha portato a nessun risultato l'esame del dna sull'impronta trovata nella 126 usata dai killer che, il 6 gennaio del 1980, assassinarono l'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie e depositata questo pomeriggio, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il "residuo" analizzato non è utilizzabile.
Omicidio Piersanti Mattarella: esame dna su impronta non ha dato risultati
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