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Omicidio a Livono, vittima un 31enne

LIVORNO, 08 GIU - Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani al Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno.

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