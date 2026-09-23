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Ocse, livello salari Italia e altri Paesi ancora pari o inferiore a livelli pre-Covid

PARIGI, 23 SET - "L'aumento dei prezzi del carburante per i consumatori si verifica in un momento in cui il livello dei salari reali in alcune economie del G20, come Giappone, Sudafrica e Italia, è ancora pari o inferiore al livello pre-pandemia": è quanto si legge nelle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse presentate oggi a Parigi.

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