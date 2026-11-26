BRUXELLES, 26 NOV - Nvidia ha chiesto ai partner produttivi di sospendere le spedizioni di server verso Malaysia, Singapore, Thailandia e Indonesia, mentre gli Usa inaspriscono i controlli sull'export per impedire alla Cina l'accesso alla capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale. Lo riferisce il Financial Times, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. Non è chiaro se lo stop sia temporaneo.
'Nvidia interrompe le spedizioni di chip nel sud-est asiatico'
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