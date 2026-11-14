PARIGI, 14 NOV - Nuovo sabato di manifestazioni in Francia. A Parigi, il corteo del cosiddetto 'quinto atto' della mobilitazione nazionale contro per una scuola migliore e contro il carovita è partito a inizio pomeriggio da Place de la République in direzione Place de la Nation. Nella capitale di Francia, le autorità si attendono tra i 30.000 e i 60.000 manifestanti. Manifestazioni anche in altre grandi città come Lione o Tolosa, dove il corteo si è già svolto in mattinata senza incdienti. Tra le rivendicazioni, non solo una scuola migliore o il potere d'acquisto.D iverse associazioni per la difesa dei diritti umani hanno aderito alle proteste, in particolare, contro la proposta di legge che introduce la presunzione di legittimo uso delle armi da parte delle forze dell'ordine: norma che, a loro avviso, equivale a una sorta "permesso di uccidere". Contro la proposta, il 20 settembre, circa 50.000 persone avevano già manifestato in tutto il Paese, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez prevede tra i 50 e i 60 cortei in tutta la Francia e ha disposto la mobilitazione di circa 70.000 tra poliziotti e gendarmi, stesso livello impiegato nei tre sabati precedenti. Fonti di polizia hanno riferito all'agenzia France Presse che a Parigi sono attese tra le 30.000 e le 60.000 persone, tra cui, potenzialmente, "da 300 a 600 soggetti a rischio". Il corteo parigino è partito alle 14 da Place de la République in direzione di Place de la Nation, passando per Place de la Bastille; questo percorso consentirà alle famiglie con bambini di abbandonare la manifestazione prima della conclusione, evitando così gli scontri con la polizia che si verificano regolarmente sul finire dei cortei.
Nuovo sabato di manifestazioni in Francia, schierati 70.000 agenti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...