ROMA, 12 NOV - Nuove mail di allarmi bomba in diverse scuole d'Italia dal Veneto alla Liguria, all'Umbria, nel Lazio e in Sicilia. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov.
Nuove mail di allarmi bomba nelle scuole, controlli e evacuazioni
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