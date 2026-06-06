Nozze in casa Windsor, il figlio della principessa Anna sposa un'infermiera

ROMA, 06 GIU - Nozze reali in casa Windsor, recentemente al centro più di scandali che di notizie di cronaca rosa. Si sposano Peter Phillips, il figlio della pricipessa Anna e nipote di Re Carlo, e l'infermiera del Sistema sanitario Nazionale Harriet Sperling. Entrambi sono al loro secondo 'sì'. Dopo una cerimonia privata nella chiesa di All Saints a Kemble, vicino a Cirencester, nel Gloucestershire, i festeggiamenti si sposteranno nella tenuta privata della principessa Anna, Gatcombe Park, per un ricevimento più informale. Il matrimonio sarà un evento relativamente intimo, senza la presenza di leader mondiali o dignitari internazionali. Annunciata la presenza di Carlo III e della regina Camilla, mentre sono dati per certi tra i presenti il principe e la principessa del Galles oltre la sorella di Peter, Zara Tindall, insieme a suo marito Mike, ex campione di rugby. Tra gli assenti di rilievo invece il principe Harry e Meghan Markle, e ovviamente, la 'pecora nera' della famiglia, il principe Andrea. Il matrimonio cade lo stesso giorno del Derby di Epsom, a cui si prevede che il Re e la Regina si precipiteranno dalla cerimonia all'ippodromo, pronti ad assistere all'evento clou della stagione ippica e a premiare il vincitore. Figlio della principessa Anna e del capitano Mark Phillips, il quarantottenne Peter è diciannovesimo in linea di successione al trono britannico.