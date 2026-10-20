ROMA, 20 OTT - "C'è una fattispecie autonoma" di reato "punita da 4 ai 12 anni per chiunque anche mediante strumenti informatici o telematici promuove la formazione di un gruppo" per queste "manifestazioni violente". Lo ha detto il ministro alla Giustizia Carlo Nordio, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Cdm, in merito al decreto per le nuove norme di sicurezza.
Nordio, 'fino a 12 anni per chi usa social per organizzare gruppi piazze
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