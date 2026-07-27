TORINO, 27 LUG - "Dalle prime ore di questa mattina un massiccio dispositivo di forze dell'ordine ha istituito due posti di blocco sulle strade di accesso a Venaus". Lo afferma il movimento No Tav in un messaggio pubblicato sui social. "Il servizio di navette, che fino a quel momento stava consentendo alle persone di lasciare il Festival Alta Felicità, è stato temporaneamente sospeso". "Le persone vengono identificate prima di poter proseguire, sia a bordo dei propri mezzi sia mentre si spostano a piedi", aggiungono. "È evidente che questa sia una chiara prova di forza della Questura di Torino e del Governo a seguito della grande manifestazione di sabato scorso e della straordinaria partecipazione al Festival Alta Felicità", concludono dal movimento.
No Tav, 'posti di blocco e persone identificate è una prova di forza'
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