VENAUS, 02 AGO - Sono al momento ferme, perché dopo circa un'ora e mezza militanti non hanno ancora cominciato a fornire i propri documenti, le operazioni di identificazione dei No Tav che stamane hanno lasciato il presidio di Venaus. Lungo la provinciale 210 sono una quarantina le auto ferme in coda, comprese quelle degli operatori dell'informazioni. Il reparto mobile è schierato a chiusura delle uscite prima di Susa e Mompantero.
No Tav non hanno ancora iniziato a fornire documenti alle forze dell'ordine
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