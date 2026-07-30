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No Tav, 'la polizia ci chiede di lasciare il campeggio di Venaus'

VENAUS, 30 LUG - Le forze dell'ordine hanno chiesto ai giovani che partecipano al presidio No Tav di Venaus di lasciare il campeggio: lo riferiscono gli stessi attivisti. "Si tratta (secondo la polizia), di un luogo troppo evocativo questo, dopo quello che è successo nei gironi scorsi", hanno detto da un altoparlante del campeggio. Al momento non paiono intenzionati a lasciare l'area, che da alcuni minuti è presidiata da reparti antisommossa. I No Tav - alcune decine - si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto. Sette camionette di reparti antisommossa si trovano sul posto da alcuni minuti.

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