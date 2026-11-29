Nissan si prepara a vendere in Giappone vetture ibride plug-in prodotte in joint venture in Cina, sfruttando il processo di sviluppo più rapido e i bassi costi di produzione. Lo anticipa il giornale Nikkei, che segnala come si tratta del primo "reverse import" del gruppo dal mercato cinese. Nel dettaglio, l'azienda valuta l'importazione di due modelli plug-in hybrid: il nuovo van NV200, con spedizioni attese dal secondo semestre dell'anno fiscale 2027, e il Suv Terrano entro la primavera. Nissan non produce plug-in hybrid in proprio e non ne vende in Giappone; entrambi i modelli saranno realizzati da Zhengzhou Nissan, una joint venture con il gruppo cinese Dongfeng Motor. L'obiettivo è ampliare l'offerta domestica di Suv off-road e portare a 70 i Paesi di destinazione delle esportazioni dalla Cina, dagli attuali due. Le vendite di Nissan nel Paese del Dragone restano deboli per il rallentamento economico e il consolidamento delle quote di mercato dei concorrenti locali. A questo proposito a metà novembre il gruppo ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita 2026 in Cina da 580.000 a circa 370.000-400.000 unità. In tale direzione, Nissan - ancora nel mezzo di una fase di ristrutturazione, precisa il Nikkei, intende usare la Cina come hub di esportazione sfruttando linee produttive sottoutilizzate, puntando ad esportare circa 200.000 veicoli l'anno a livello globale.
Nissan importerà per la prima volta plug-in hybrid cinesi in Giappone
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