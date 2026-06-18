MANAGUA, 18 GIU - Un gruppo di 23 membri dell'opposizione nicaraguense - tra cui ex comandanti sandinisti, ex funzionari, difensori dei diritti umani, giornalisti e accademici - ha chiesto alla presidente messicana Claudia Sheinbaum di guidare un'iniziativa regionale per aumentare la pressione diplomatica sul regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo. La richiesta è stata inviata in una lettera indirizzata a Sheinbaum alla vigilia della 56ma assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che si terrà a Panama dal 20 al 22 giugno. I firmatari affermano di essere stati vittime dirette della repressione statale in Nicaragua e indicano tra loro esuli, ex prigionieri politici, persone a cui sono stati confiscati i beni e persone arbitrariamente private della cittadinanza. I firmatari citano anche il caso del leader indigeno Miskito Brooklyn Rivera, morto sotto la custodia dello Stato. Nella loro petizione, i dissidenti esprimono la speranza che i governi progressisti dell'America Latina e dei Caraibi promuovano una risoluzione che dichiari illegittimo il governo guidato da Ortega e Murillo.
Nicaragua, dissidenti chiedono al Messico di condannare il regime
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