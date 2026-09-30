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Netanyahu, 'omaggio a eroi FlyDubai, pronti per ulteriori minacce'

TEL AVIV, 30 SET - "Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai, che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza. Ho dato istruzioni all'apparato di sicurezza di prepararsi ad affrontare eventuali ulteriori minacce". Lo afferma il premier Benjamin Netanyahu in una nota ufficiale.

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