Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Netanyahu, 'non permetteremo coalizione con partiti arabi'

TEL AVIV, 28 OTT - ''Osama Saadi della 'Lista Unita' e alleato del blocco di sinistra dedica i risultati elettorali ai palestinesi a Gaza, in Giudea e Samaria e nella 'Gerusalemme occupata' ed elogia il popolo palestinese e i terroristi che si trovano in prigione. È con questi individui che intendono formare un governo pericoloso. Non permetteremo che ciò accada''. Lo ha scritto Benyamin Netanyahu diffondendo un video del discorso ieri sera al quartier generale della 'Lista Unita' di Osama Saad, ex parlamentare e candidato nella lista, ma in posizione non realistica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...