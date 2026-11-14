LONDRA, 14 NOV - Benyamin Netanyahu non molla e insite nell'invocazione di un governo di unità nazionale come unica soluzione per "garantire la sicurezza d'Israele". Lo si legge in una dichiarazione diffusa dal premier facente funzioni dopo la pausa del sabato ebraico. Dichiarazione nella quale Netanyahu ribadisce inoltre il suo impegno a riprendere la guerra per eliminare "la minaccia iraniana una volta per tutte". Il messaggio è rivolto alla nazione, ma indirettamente anche al leader dell'opposizione Gadi Eisenkot, incaricato dopo le recenti elezioni di provare a formare un nuovo governo da cui mira a escludere 'Bibi'.
Netanyahu insiste, 'governo di unità nazionale per chiudere i conti con l'Iran'
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