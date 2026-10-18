TEL AVIV, 18 OTT - ''Queste elezioni sono cruciali per il nostro futuro: o la destra o la Palestina. O il nostro forte governo di destra o un governo di sinistra di Eisenkot con i partiti arabi, Yair Golan, Lieberman e Bennett''. Lo scrive il premier Benyamin Netanyahu in un messaggio in cui si rivolge ai ''cittadini israeliani'' in vista delle elezioni del 27 ottobre e in cui ribadisce quello che è il principale slogan elettorale del Likud.
Netanyahu, 'elezioni cruciali, si vota per la destra o per la Palestina'
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