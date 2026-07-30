TEL AVIV, 31 LUG - ''L'Idf ha distrutto i tunnel sotterranei nella zona di Beaufort, nel sud del Libano. Sono stati fatti saltare in aria con 700 tonnellate di esplosivo''. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz. ''Si trattava di infrastrutture sotterranee che costituivano un elemento centrale del piano di invasione della Galilea da parte di Hezbollah'', hanno dichiarato.
Netanyahu, 'abbiamo distrutto i tunnel di Hezbollah nella zona di Beaufort in Libano'
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