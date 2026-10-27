TEL AVIV, 27 OTT - Secondo i dati della Commissione elettorale centrale di Israele, nelle città considerate un bacino di voti per il partito Likud di Benjamin Netanyahu, l'affluenza alle urne alle 16.00 era inferiore alla media nazionale (55,7%). Ad Afula ha votato il 51% degli iscritti, ad Ashkelon il 49%, a Migdal HaEmek il 50%, a Bat Yam il 40%, a Tiberiade il 47% e a Holon il 49%.
Nelle città bacino di voti per il Likud, affluenza più bassa rispetto alla media
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