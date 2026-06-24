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Nato, Rutte ha sottolineato come accordi con Usa siano stati rispettati

BRUXELLES, 24 GIU - "Il segretario generale ha sottolineato come gli Alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli". Lo afferma un funzionario della Nato all'ANSA in seguito all'intervista rilasciata da Mark Rutte a Fox News.

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