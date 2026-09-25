Natalie Harp si confessa col Washingtonian, 'l'età è solo un numero'

NEW YORK, 25 SET - "L'età è solo un numero", parola di Natalie Harp. Assente dalla cerimonia di benvenuto del presidente Donald Trump e della moglie Melania al presidente cinese Xi Jinping, Natalie Harp è rispuntata in una rara intervista sulle pagine del Washingtonian. A Trump non importa che lei sia di quattro decenni e passa più giovane, ha detto la donna soprannominata "la stampante umana" che negli ultimi mesi è apparsa costantemente un passo dietro al tycoon: "In tutta la sua carriera il presidente non ha mai chiuso la gente in classi demografiche. Ha il raro talento di vedere qualcosa nelle persone che forse loro stessi non vedono, maschi e femmine, giovani o vecchi, e portare quel qualcosa in superficie". La Harp ha fornito risposte scritte alle domande del magazine per il numero di ottobre dedicato alle 300 donne più potenti nell'area della Capitale. "Lavorare in una città che non lavora alla velocità di Trump", ha risposto quando il Washingtonian le ha chiesto quale fosse la parte più difficile del suo lavoro. L'assistente, nelle repliche, ha usato spesso parole a caratteri maiuscoli, proprio come il suo boss fa nei post sui social. "Abbiamo soltanto quattro anni per RENDERE DI NUOVO GRANDE L'AMERICA, e questo senso di urgenza manca in troppi, mentre la Sinistra Radicale cerca di fermare, o rallentare, lo slancio che il Presidente sta imprimendo verso l'Età dell'Oro dell'America. In definitiva, tuttavia, il Presidente continua a fare tutto il possibile, il più rapidamente possibile, ottenendo risultati storici per il nostro Paese e per il mondo". Quando poi il Washingtonian le ha chiesto cosa facesse per rilassarsi e ritrovare l'equilibrio in vista di una giornata ad altissimo tasso di stress, la Harp ha letteralmente rivolto gli occhi al cielo: "L'epicentro del 'potere' non è Washington ma il Paradiso. Ascolto alcuni capitoli della Bibbia su un audiolibro e prego per la saggezza di Dio, che mi dia forza in qualsiasi situazione possibile".
Natalie Harp si confessa col Washingtonian, 'l'età è solo un numero'
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