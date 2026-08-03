RANGOON, 03 AGO - L'ex leader del Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenuta agli arresti domiciliari, ha incontrato un rappresentante del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr. Lo ha riferito oggi la presidenza birmana: è il primo incontro di Aung San Suu Kyi reso pubblico con un funzionario straniero dal colpo di Stato militare del 2021. "Arnaud de Baecque, rappresentante residente del Cicr in Birmania, ha incontrato Suu Kyi questa mattina", ha detto l'ufficio del presidente su Telegram pubblicando alcune foto della visita. Ad aprile, il regime aveva detto che Aung San Suu Kyi avrebbe scontato "il resto della pena" ai domiciliari in una "residenza designata" senza far sapere dove si trovi esattamente. Nello stesso mese, il capo della giunta golpista, il generale Min Aung Hlaing, si è fatto ufficialmente nominare alla carica civile di presidente in una mossa che secondo molti esperti punta a migliorare le relazioni diplomatiche del Myanmar con alcuni Paesi della regione, ma dalla quale non si aspettano grandi cambiamenti nella politica repressiva del governo.
Myanmar, Suu Kyi incontra un rappresentante della Croce rossa
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