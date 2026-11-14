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Musk, 'senza Huang molti degli accordi di Nvidia saranno perduti'

NEW YORK, 14 NOV - Jensen Huang "ha gestito la catena di fornitura di Nvidia in modo magistrale; tuttavia, molti di quegli accordi si basavano su una stretta di mano con lui, non su contratti scritti. Senza Jensen, alcuni di questi accordi cruciali andranno inevitabilmente perduti". Lo ha detto Elon Musk su X.

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