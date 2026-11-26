ROMA, 26 NOV - Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, si è impegnato a donare a ogni bambino degli Stati Uniti due azioni di SpaceX, l'azienda spaziale e di intelligenza artificiale che dirige, per un valore complessivo di quasi 18 miliardi di dollari. Musk ha scritto su X che i bambini riceveranno un'azione dalla società e una da lui personalmente. SpaceX aveva annunciato che avrebbe donato un'azione di nuova emissione delle proprie azioni ordinarie di Classe A a ogni "account Trump" attualmente attivo e che Musk avrebbe donato un numero di azioni pari a quello donato dalla società. Intanto, riferisce la Bbc, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno dato il via libera a SpaceX per il lancio di un milione di satelliti nell'orbita terrestre al fine di contribuire alla realizzazione di datacenter nello spazio: si tratta della prima approvazione di questo tipo. L'azienda di Musk intende utilizzare la luce solare per alimentare i satelliti che elaboreranno i dati per l'intelligenza artificiale e invieranno i risultati sulla Terra. La Federal Communications Commission (FCC) ha dichiarato che il progetto, noto come Starmind, "sosterrà la fiorente economia americana della superintelligenza".
Musk rilancia, 'due azioni SpaceX per ogni bambino Usa'
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