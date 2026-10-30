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Musk lancia l'allarme, se vincono i democratici è la fine della democrazia

WASHINGTON, 30 OTT - Elon Musk lancia l'allarme su una possibile vittoria dei democratici alle elezioni. "La mia maggiore preoccupazione è che se nel 2028 i democratici dovessero ottenere una vittoria schiacciante, conquistando la Camera, il Senato e la presidenza" questo "porterebbe l'America a diventare uno Stato a partito unico permanente e segnerebbe la fine della democrazia, in qualsiasi accezione significativa del termine". Questo "è il perché in queste elezioni" di metà mandato "serve votare per i repubblicani. Tutte le altre ragioni sono irrilevanti rispetto a questa", ha aggiunto.

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