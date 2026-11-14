WASHINGTON, 14 NOV - Elon Musk scende in campo a sostegno della petizione promossa dai guru della Silicon Valley per chiedere il ritorno alla guida di Nvidia di Jensen Huang, dimessosi giovedì a seguito dell'ammissione di una relazione con una donna sospettata di essere una spia cinese. "È in corso una petizione per il reintegro di Jensen e la firmo anch'io", ha scritto Musk agli oltre 240 milioni di follower su X. La petizione, che conta migliaia di firme, rimarca la "preoccupazione" per il fatto che "Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo decisionale". La rivista Wired ha riferito che all'interno di Nvidia era circolata una richiesta per il ritorno di Huang, accompagnata da oltre 1.600 commenti, la maggior parte dei quali a suo favore. In risposta a un post che suggeriva a Musk di assumere Huang, il numero uno di Tesla e SpaceX ha replicato: "Sarebbe un onore".
Musk in campo a favore di Huang, 'torni alla guida di Nvidia'
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