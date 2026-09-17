POMPEI, 17 SET - Una donna è stata investita da una vettura lanciata a forte velocità mentre attraversava le strisce pedonali ed è poi deceduta in ospedale a causa della gravissime ferite riportate nell'impatto. L'automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso e anzi si è allontanato, è stato poi rintracciato dalla polizia. È accaduto a Pompei nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre. A darne notizia è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, venuto in possesso delle immagini di un sistema di videosorveglianza. Stando a quanto ricostruito la signora, che era in compagnia del marito, stava attraversando la strada in via Plinio sulle strisce pedonali quando è stata centrata dall'auto pirata. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ed è poi deceduta, mentre gli agenti della polizia ha successivamente individuato il presunto responsabile e la macchina a circa due chilometri dal luogo dell'impatto. Da ciò che si apprende, la vettura presentava danni compatibili con l'investimento. "Ma dove è finita l'umanità?" si chiede sui suoi profili social Borrelli. "Fermarsi dopo un incidente e prestare soccorso dovrebbe essere un gesto elementare di civiltà, prima ancora che un obbligo di legge - prosegue il deputato di Avs - Da anni denunciamo una vera emergenza sulle nostre strade. Troppi automobilisti e motociclisti continuano a comportarsi come se fossero su una pista, mettendo a rischio la vita degli altri. Non possiamo limitarci a ridipingere le strisce dopo ogni tragedia. Servono controlli, rilevazione della velocità, sanzioni effettive e una cultura del rispetto della vita. La sicurezza stradale non può essere affidata alla fortuna. La vita di un pedone deve valere più della fretta di chi è al volante".
Muore in ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali
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