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Muore dopo essere stato accoltellato al bar, un fermo nel Comasco

COMO, 31 OTT - Un falegname di 55 anni è morto oggi, all'ospedale Sant'Anna di Como, dopo essere stato ferito con due coltellate nel primo pomeriggio di oggi al culmine di una lite all'interno di un bar di via Montello, a Cantù. I carabinieri hanno fermato un secondo avventore del locale, presunto omicida.

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