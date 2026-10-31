COMO, 31 OTT - Un falegname di 55 anni è morto oggi, all'ospedale Sant'Anna di Como, dopo essere stato ferito con due coltellate nel primo pomeriggio di oggi al culmine di una lite all'interno di un bar di via Montello, a Cantù. I carabinieri hanno fermato un secondo avventore del locale, presunto omicida.
Muore dopo essere stato accoltellato al bar, un fermo nel Comasco
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