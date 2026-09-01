MOSCA, 01 SET - "Mosca risponderà a tutte le decisioni anti-russe" della Germania, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'agenzia Interfax le misure annunciate da Berlino a seguito dell'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia.
Mosca, 'risponderemo alle decisioni anti-russe della Germania'
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