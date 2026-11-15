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Mosca, 'negozieremo per raggiungere gli obiettivi fissati da Putin nel 2024'

ROMA, 15 NOV - "La posizione negoziale della Russia sull'Ucraina sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale". Lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, riportato dalla Tass. Tali obiettivi, ha aggiunto, "sono stati formulati dal presidente (della Russia Vladimir Putin, ndr) nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora".

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