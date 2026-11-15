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Mosca, 'negoziati sull'Ucraina, l'Ue vuole salire sull'ultimo treno'

ROMA, 15 NOV - Gli europei capiscono che il treno sta partendo e "vogliono salire sull'ultimo treno". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, riportato dalla Tass, parlando della volontà dell'Ue di partecipare ai negoziati sull'Ucraina. "Probabilmente capiscono che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell'ultimo vagone", ha detto.

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