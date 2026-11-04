MOSCA, 04 NOV - La politica estera russa, anche per quanto riguarda la questione ucraina, non è opportunistica e non dipende dalle fluttuazioni politiche di altri Paesi, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, all'agenzia Ria Novosti, commentando i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. "Aspettiamo i risultati definitivi. L'approccio di base del Partito Democratico nei confronti della Russia è estremamente negativo. Non c'è nulla di nuovo in questo", ha affermato Ryabkov. "La nostra linea di principio e coerente sull'Ucraina, così come la nostra politica estera nel suo complesso, non è opportunistica e, naturalmente, non dipende dalle fluttuazioni politiche di altri Paesi", ha dichiarato il viceministro russo Ryabkov.
Mosca, 'la politica estera russa non dipende dalle fluttuazioni di altri Paesi'
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