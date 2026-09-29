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Mosca, 'bombardiere Tu-95 precipita in addestramento, 6 morti'

MOSCA, 29 SET - Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di sei membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Lo riferisce il ministero della Difesa, citato dalla Tass. L'aereo volava senza armamenti.

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