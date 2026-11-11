ROMA, 11 NOV - Il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) della Russia sostiene di aver sventato le attività di una rete di intelligence polacca nella regione di Kaliningrad, arrestando due agenti dei servizi segreti polacchi e notificando avvertimenti a sette cittadini polacchi e tre russi in merito al compimento di atti di spionaggio e alto tradimento; lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell'Fsb, riportato dalla Tass. "Il Servizio federale per la sicurezza ha individuato e circoscritto una rete di intelligence polacca attiva nella regione di Kaliningrad", ha dichiarato il Centro per le relazioni pubbliche.
Mosca, 'blitz contro rete spie polacche, due agenti Varsavia in arresto'
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