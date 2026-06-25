MILANO, 25 GIU - Si chiamava Giovanni Amenta l'uomo di 74 anni morto nell'incendio del suo appartamento di Lomazzo, in provincia di Como. A quanto si apprende, le fiamme scoppiate intorno alle 3.20, poi spente dai vigili del fuoco, sarebbero di origine dolosa, appiccate all'esterno della porta di ingresso della casa di Amenta. I carabinieri stanno indagando nella cerchia delle sue conoscenze.
Morto in un incendio nel Comasco, rogo doloso
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