TEL AVIV, 27 LUG - È morto oggi all'età di 96 anni il generale Aviezer Yaari, una delle figure più significative dell'intelligence militare israeliana, in cui ha servito per oltre 40 anni. Cinque giorni prima dello scoppio della guerra del Kippur del 1973, Yaari, allora preposto alla divisione Siria per l'intelligence militare, trasmise informazioni al Comando Nord che indicavano la preparazione di Egitto e Siria a un attacco imminente, sfidando la 'misconcezione' che regnava sovrana nei ranghi dell'intelligence, la cui valutazione ufficiale era che non si trattasse di una minaccia concreta. Per questo fu rimproverato dai suoi superiori perché non aveva rispettato la catena di comando. Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir ha espresso le sue condoglianze per la morte di un eroe d'Israele. Verrà seppellito mercoledì nel kibbutz Merhavia di cui era originario.
Morto Aviezer Yaari, generale rimproverato nel '73 per aver allertato su guerra Kippur
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